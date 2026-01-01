Мощни бури в Средния запад на САЩ причиниха смъртта на най-малко двама души и оставиха близо милион без електричество. Властите съобщават за тежка обстановка в щатите Илинойс, Индиана, Охайо и Кентъки, съобщи Ройтерс.

Според данните сред жертвите е четиригодишно дете в Дженива, Индиана, загинало след падане на дърво върху дома му, съобщават от Шерифската служба на окръг Дженингс.

Губернаторът на Охайо Майк Деуайн потвърди за още един смъртен случай в град Роузвил. Спасителните екипи не са успели да достигнат до човека заради мащабно наводнение.

По данни на местни медии се съобщава и за трета жертва след взрив в жилищен дом в Портидж, Индиана. Полицията е заявила, че причините за експлозията се изясняват.

Над 800 000 потребители са без електричество в засегнатите щати, според данни на специализирания сайт poweroutage.us към полунощ източноамериканско време. Губернаторът на Охайо предупреди, че опасността от наводнения остава сериозна дори и след отминаването на бурите.