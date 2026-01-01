Новото дясно консервативно правителство на Колумбия официално призна анексията на Голанските възвишения от Израел, присъединявайки се към позицията на САЩ. Това решение представлява рязък завой във външната политика на страната и отменя курса, следван от предишното ляво управление.

Този ход беше обявен в официално изявление на колумбийското министерство на външните работи, което подчертава правото на Израел да се защитава. Израел завзе по-голямата част от стратегическата територия от Сирия по време на войната през 1967 г. и я анексира през 1981 г.

Официалната позиция и международният контекст

„Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи“, се посочва в изявлението на външното министерство, както съобщава BTA World, позовавайки се на Франс прес. До този момент Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията.

Международната общност, в лицето на Организацията на обединените нации (ООН), продължава да счита Голанските възвишения за сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Решението на Колумбия я поставя в пряко противоречие с тази дългогодишна позиция на ООН.

Дипломатически последици и бъдещи планове

Израелският външен министър Гидеон Саар приветства решението и благодари на новия президент на Колумбия Абелардо де ла Есприела. Саар присъства на церемонията по встъпването в длъжност на новия колумбийски лидер в петък.

Този ход е част от по-широка промяна в политиката на Богота, инициирана от президента Де ла Есприела, който възнамерява да премести колумбийското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим. Това действие ще възстанови и дипломатическите отношения, прекъснати от неговия предшественик с леви убеждения, Густаво Петро.