/ БТА

Новото дясно консервативно правителство на Колумбия официално призна анексията на Голанските възвишения от Израел, присъединявайки се към позицията на САЩ. Това решение представлява рязък завой във външната политика на страната и отменя курса, следван от предишното ляво управление.

Този ход беше обявен в официално изявление на колумбийското министерство на външните работи, което подчертава правото на Израел да се защитава. Израел завзе по-голямата част от стратегическата територия от Сирия по време на войната през 1967 г. и я анексира през 1981 г.

Официалната позиция и международният контекст

„Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи“, се посочва в изявлението на външното министерство, както съобщава BTA World, позовавайки се на Франс прес. До този момент Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията.

Международната общност, в лицето на Организацията на обединените нации (ООН), продължава да счита Голанските възвишения за сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Решението на Колумбия я поставя в пряко противоречие с тази дългогодишна позиция на ООН.

Дипломатически последици и бъдещи планове

Израелският външен министър Гидеон Саар приветства решението и благодари на новия президент на Колумбия Абелардо де ла Есприела. Саар присъства на церемонията по встъпването в длъжност на новия колумбийски лидер в петък.

Този ход е част от по-широка промяна в политиката на Богота, инициирана от президента Де ла Есприела, който възнамерява да премести колумбийското посолство в Израел от Тел Авив в Йерусалим. Това действие ще възстанови и дипломатическите отношения, прекъснати от неговия предшественик с леви убеждения, Густаво Петро.

БТА
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