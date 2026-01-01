Ново тлеещо огнище в близост до изгорелия цех за изолации в град Бяла отново наложи намесата на пожарникарите, въпреки че пожарът от вчера вече е потушен, а бедственото положение в общината е отменено.

Огнището е възникнало в помещение към мебелна фабрика, разположена непосредствено зад изгорелия цех. Става дума за силоз, в който се съхранява дървен отпадък – талаш, използван през зимата за отопление на предприятието.

„Този отпадък се характеризира с отделянето на много фин прах. Това е дървесен отпадък, който при своето възпламеняване отделя много висока температура и вече ще има опасност за самия обект. Самата обстановка ще се усложни и затова се предприемат действия“, обясни главен инспектор Илко Тодоров, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Долни Чифлик.

Пожарът в Бяла, при който загина човек, е локализиран (ВИДЕО)

По думите на Мирослав Маринов, пълномощник на управителя на мебелната фабрика, огнището продължава да тлее въпреки предприетите действия: „Тази постройка е силозът на мебелната фабрика. Когато работим на всяка машина, има аспираторна система и този талаш се събира. Зимата се отопляваме с него. Минимум два пъти е гасено горе, а то просто тлее. То не гори, а просто тлее.“

През целия ден районът около изгорелия цех ще бъде наблюдаван внимателно, тъй като малко по-рано нов пожарен екип е гасил още едно тлеещо огнище на територията на самия цех.

По първоначална информация техническа неизправност като причина за вчерашния пожар се изключва, тъй като сградата е била оборудвана със съвременна техника и с подменена електрическа инсталация. Жители на Бяла, пожелали анонимност, също отхвърлят версията за умишлен палеж от конкуренция.

По-рано днес кметът на Бяла Пеньо Ненов отмени бедственото положение, което беше обявено за града и село Горица след пожара.

Заповедта влиза в сила от 10:00 часа, след като ситуацията е овладяна и основанията за извънредната мярка са отпаднали.

От общината посочиха, че въпреки отмяната на бедственото положение обстановката продължава да се следи, а при промяна жителите ще бъдат своевременно информирани.

След пожара Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извърши измервания на качеството на атмосферния въздух в Бяла с мобилна апаратура GASMET.

Пробите са взети до най-близката жилищна сграда, като не са отчетени стойности над алармените прагове за измерваните замърсители. По време на проверката вятърът е духал към земеделски площи – лозя и ниви, а не към населеното място.

Големият пожар избухна вчера около 14:00 часа в склад за изолационни материали в Бяла. В гасенето му участваха пет пожарни екипа и два специализирани екипа за оперативни действия. Огънят вече е потушен, но заради новите тлеещи огнища пожарникарите остават на място и продължават да наблюдават района, за да не се стигне до ново разрастване на пожара.