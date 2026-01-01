Проливни дъждове и силни ветрове връхлетяха североизточната част на САЩ в неделя, докато необичайно мощна есенна буря се засилваше; десетки хиляди останаха без електричество, а американски медии съобщиха за един загинал.

Ню Йорк, Бостън и Филаделфия се оказаха на пътя на т.нар. „Nor'easter“ (буря със силни североизточни ветрове), като властите предупредиха за опасност от сериозни наводнения и затваряне на пътища. Бурята продължи да излива дъжд, докато вилнееше край бреговете на северната част на Средноатлантическия регион и южната част на Нова Англия в събота следобед, се посочва в последната прогноза на Националната метеорологична служба (NWS). Очакваше се бурята да се придвижи към Ню Джърси и Лонг Айлънд през нощта. Освен това се очакват значителни крайбрежни наводнения по протежение на Средноатлантическото крайбрежие по време на няколко цикъла на прилив, свързани с пълнолунието през уикенда, съобщиха от NWS.

Губернаторката на щата Ню Йорк Кати Хочул заяви, че в събота бурята се е насочила към крайбрежните райони на град Ню Йорк и Лонг Айлънд. „Условията са изключително опасни. Всеки, който влезе във водата или се приближи до нея този уикенд, буквално залага живота си на карта“, каза Хочул на брифинг за пресата.

В Бруклин 56-годишен мъж загина, след като вятърът събори дърво, което го удари, съобщиха американски медии. Близо 80 000 потребители в Ню Йорк, Ню Джърси, Кънектикът, Масачузетс, Роуд Айлънд и Пенсилвания останаха без електричество в неделя.

Очаква се на Лонг Айлънд да паднат до 15 сантиметра дъжд през следващите няколко дни. „Очакваме вълни с височина до 6 метра в някои райони“, каза Хочул.

Кметът на Ню Йорк предупреди жителите на най-населения град в страната за силните пориви на вятъра и възможността от скъсани електропроводи, като ги призова: „Не пътувайте, ако не се налага“. В неделя бурята наложи отмяната на стотици полети – само за летище „Логан“ в Бостън те бяха 171. В целия регион бяха регистрирани продължаващи закъснения. Големи авиокомпании, сред които JetBlue, United и American, издадоха предупреждения за пътуващите, позволяващи на пътниците да променят полетите си без допълнителни такси. ООН, където са се събрали световни лидери за сесията на Общото събрание, призова медиите, отразяващи събитието, да премахнат оборудването си от района пред централата в Ню Йорк заради силния вятър.