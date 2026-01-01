47-годишен мъж от София почина след пътнотранспортно произшествие в Кубрат, съобщиха от ОДМВР – Разград.

Инцидентът е станал около 15:00 часа на 25 септември на улица „Стара планина“. По първоначални данни товарен автомобил „Волво“, управляван от мъжа, навлязъл в лявата пътна лента, ударил паркиран лек автомобил „Ауди“, след което се блъснал в дърво на тротоара.

На място е изпратен екип на Спешна помощ, който оказал медицинска помощ на водача, но въпреки усилията той починал.

Тялото е транспортирано за аутопсия в УМБАЛ „Канев“ в Русе. По случая е образувано досъдебно производство.