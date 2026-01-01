Яни Макулев - бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си, съобщава NOVA.

Прокуратурата освобождава телата на тримата загинали на Околчица

Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството последната информация противоречи на първоначалните експертизи.

Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа „Петрохан“ и връх Околчица. Демонстрацията ще се проведе пред Съдебната палата в София и е под надслов „НЕ на ВАНДАЛИЗМА“.