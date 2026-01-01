Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите докъде е стигнало разследването за мантинелите по пътищата ни след поредицата от тежки катастрофи с много жертви.

Разследването за мантинелите

"Има два аспекта този въпрос - единият касае сигурността по пътищата, здравето и животът на българските граждани, той е свързан с качеството на мантинелите. Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходишмите сертификати, дали са правени необходимите тестове, чакаме резултатите, но имаме основание да се съмняваме дали това е станало по предвидения законов ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. Вторият аспект е свързан с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Внесохме материалите в прокуратурата, надяваме се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети. Надявам се стандартът и скоростта да са същите и много скоро ще има отговори", каза Демерджиев.

На въпрос дали към днешна дата се открива връзка с Бойко Борисов, вътрешният министър посочи, че „там се вижда името на Владислав Горанов“.

"Има четири дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно и имаше още една поръчка, която бяха спечелили и бяха на път да вземат. Радвам се, че при сегашното управление тази поръчка беше отменена, защото тези порочни практики трябва да бъдат преборени и това е една от големите цели, които стоят пред нас", допълни Демерджиев.

"Мисля, че името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов", каза още той и допълни: "Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява, тя практически се управляваше еднолично през тези години и не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов".

Акцията на ДАНС

Службите разполагат с информация и за други групи на територията на България, които се занимават с подобна дейност, сходна с тази, станала обект на последната мащабна акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици, посочи Демерджиев. Вчера агенти от ДАНС и полицията в Пловдив разбиха група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества. Задържан и обвинен е испански гражданин.

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Поради мерки за сигурност министърът не разкри повече подробности за конкретната операция, но потвърди, че вниманието на службите не е насочено единствено към групата, за която вече е станало известно. „Подробности не могат да се дават, но има такива групи на територията на страната. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш“, каза МВР министърът.

Изборите

В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, каза Иван Демерджиев.

"Поставили сме задача, имаше национално съвещание. Утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно", каза той и допълни, че е поставена задача и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи да противодейства на купен вот.