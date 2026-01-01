На 28 септември от 9,30 часа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие 12-ото издание на Европейското полицейско първенство по волейбол. Страната ни е домакин на надпреварата, която ще се проведе в зала „Христо Ботев“ в Студентски град, София.

Във финалната осмица ще участват отборите на Германия, Франция, Гърция, Люксембург, Чехия, Словакия, Италия и България като домакин. Те достигнаха до финалната фаза след квалификации с участието на общо 15 отбора.

Първенството се провежда под егидата на Европейския полицейски спортен съюз (USPE), който обединява 39 държави и над 400 000 служители.