Двама души пострадаха при катастрофа по пътя Русе - Кубрат, след село Червена вода. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

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Сигналът за инцидента е подаден около 14:30 часа. Блъснали са се два автомобила. На място са изпратени веднага екипи на полицията и на спешната помощ. При катастрофата са пострадали мъж и жена, които са откарани с линейка в болница в Русе.

Движението в района е затруднено. Причините на произшествието се изясняват.