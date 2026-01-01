Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува позицията на президента Илияна Йотова по темата за декларацията за Украйна в ООН, като заяви, че не вижда яснота в официалната позиция на България. „Тъкмо мислех да поздравя президента Йотова... Не може навън да говориш едно, а у нас да правиш друго. Държавната политика трябва да бъде ясна и последователна“, каза той по време на среща с млади членове на партията в Пловдив.

Изказването беше направено в Дома на културата „Борис Христов“, където се проведе среща в рамките на младежката академия на ГЕРБ „Новите умове“. На нея присъстваха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният координатор на МГЕРБ Красимир Терзиев, заместник-председателят на партията Даниел Митов и представители на местните структури.

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На въпрос на журналисти за позицията на България Борисов заяви: „Таман да напиша поздравления за позицията на България и минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. А не знам и какво по-важно е имало в тоя момент, та не сме били и в зала. Разочаровах се малко. След час пак ми се вдигна настроението, защото (ившият министър на външните работи на Украйна Дмитро) Кулеба пусна благодарност към България за подкрепата. Таман пак да пратя поздрави и разбрахме всъщност, че не я подкрепяме. А вече, когато титаните на мисълта Владо Николов и Кутев излезнаха да обяснят какво мисли поетът, така се объркахме, че сега да ме питате подписали ли сме, не сме ли и каква е позицията на България, аз не мога да ви кажа. Ако вие знаете и ми кажете, аз с радост ще я приема, каквато и да е“.

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В публикация във Facebook, придружена с видео от събитието, Борисов отправи и критики към финансовата политика на управляващите. По думите му „държавата трябва да харчи толкова, колкото изкарва“, като предупреди, че натрупването на нови заеми, високата инфлация и големите публични разходи могат да доведат страната до т.нар. „гръцки сценарий“. Според него за подобен риск предупреждава и рейтинговата агенция Fitch.

Лидерът на ГЕРБ заяви още, че партията ще гласува против предлаганите промени в данъчната политика.

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„Когато ГЕРБ се върне в управлението, всички тези данъчни безумия ще бъдат отменени“, заяви той.

Борисов се обяви и срещу обсъждания данък върху свръхпечалбата, като според него подобна мярка в крайна сметка ще бъде прехвърлена върху потребителите чрез по-високи цени. Той защити тезата, че ГЕРБ подкрепя ниските данъци и предприемачите, които „работят, произвеждат и създават работни места“.

Преди началото на срещата Борисов отговори на въпроси на журналисти, след което се включи в дискусията с участниците в академията „Новите умове“.