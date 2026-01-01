"Целият разговор днес произхожда от спекулации. Бившият външен министър явно не прави разлика между изявление, декларация и позиция. Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на ЕС, а позицията на България е изразена от президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН“ - това заяви на трибунка в парламента Антон Кутев от „Прогресивна България“. Коментарът му е във връзка с критиките за разминаването между институциите за декларацията на ООН в подкрепа на Украйна.

Спорът на кратко

Повод за критиките стана позицията на Министерството на външните работи и обясненията на президента Илияна Йотова относно начина, по който страната се е присъединила към декларацията в подкрепа на Украйна, публикувана преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк.

Министерството на външните работи заяви, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Документът, подписан от всички 27 държави членки на ЕС, Европейския съюз и общо 51 държави, призовава Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне мирни преговори.

В същото време от МВнР подчертаха, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в текста на декларацията и посочиха, че тя е била представена от президента Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.

В публикация във Facebook президентът Илияна Йотова заяви, че съвместното изявление не се подписва формално, а е било изпратено предварително до държавите членки. По думите ѝ България не е имала възможност да изрази резерви или да наложи редакции по текста, поради което тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Йотова подчерта, че е изложила българската позиция в изказването си пред Общото събрание, където е заявила, че няма военно решение на войната и че мирът не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.

Сред критикуващите беше и бившият дипломат номер 1 Георг Георгиев, в момента депутат от ГЕРБ. Според него действията на институциите създават съмнения дали България води последователна външна политика и демонстрират разминаване между президентството и правителството. Георгиев оспори и аргумента, че липсата на обща снимка след заседанието означава дистанциране от декларацията, като заяви, че подобни документи не се удостоверяват с физически подпис и че присъединяването на България е било публично обявено от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Позицията на "Прогресивна Бълария"

„Днес цял се занимаваме с това кой е подписал декларация и кой не е. Интересното е, че декларация няма. Има изявление на представители на ЕК, в което се говорят неща. Но на самото заседание нещата, които се говорят са позицията на ЕС по отношение на световните кризи в момента. Йотова не са само не е подписала декларация, а и не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН“, коментира Антон Кутев от ПБ.

Според него "целият разговор днес произхожда от спекулации". По думите му бившият външен министър Георгиев явно не прави разлика между изявление, декларация и позиция." Позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на ЕС, а позицията на България е изразена от президента Илияна Йотова пред Общото събрание на ООН“, категоричен е Кутев.

Българската страна се опита да изрази своите съображения, оказа се, че по процедурни правила това не е възможно, обясни той. "Днес е първият ден на предизборната кампания, което за съжаление си личи в пленарна зала, коментира още Кутев и допълни, че днес се вижда нещо, което рядко се случва - и десните, и „Възраждане“ застават на една позиция".