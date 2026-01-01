Изоставена и занемарена горска площ в Балчик ще бъде превърната в екологичен парк „Горски кът“. Това предвижда съвместен проект на общините Балчик и Констанца, Румъния, чието изпълнение е започнало, съобщават от българската община.

Проектът „Подобрени зелени инфраструктури и екосистеми в трансграничния район Констанца – Балчик“ е на обща стойност 2 611 646,39 евро. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по програма Interreg VI-A Румъния – България и ще продължи 35 месеца – до 24 август 2029 г.

В Балчик паркът ще обхване площта под пететажните блокове на ул. „Христо Ботев“ в квартал „Балик“ и ще достигне до склона над ул. „Черно море“. Предвижда се изграждането на пешеходни алеи, екстремно колоездачно трасе с дължина 450 метра, въжен парк, зона за пикник, фитнес на открито и места за йога. Съоръженията ще бъдат изработени от естествени материали – дърво и местен камък, а озеленяването ще бъде с местни растителни видове. За дейностите в Балчик са предвидени 1 380 483,94 евро.

В Констанца с 1 231 162,45 евро ще бъде изградена мрежа от зелени пространства в района Делфинариум – Фалеза Норд.

Проектът предвижда възстановяване и облагородяване на близо осем хектара градски природни територии, с което ще се подобри средата за живот на близо 70 хил. души в двата града.

Предвидени са и съвместни екологични инициативи. Ще бъде създадена трансгранична доброволческа мрежа „Чист регион“ за общи акции по почистване. Планирани са също двудневни обучения, насочени към прилагането на зелени политики и екологично управление, за представители на туристическия бизнес, експерти и урбанисти от общинските администрации.

По инициатива „Млади еколози“ 20 младежи ще участват в петдневно полево проучване в двата бъдещи парка. След това ще бъдат организирани кампании за засаждане на дървета и заключително събитие в Констанца.

През септември Общинският съвет в Балчик даде съгласие общината да осигури необходимото финансиране за изпълнението на проекта.