Не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата в лицето на всички тези хора може да направи така, че да се погрижи за пострадалите по един адекватен начин. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев при награждаването на служители на МВР, участвали на 10 ноември в действията на място след тежкото пътнотранспортно произшествие на АМ „Тракия“.

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Демерджиев посочи, че наградените са направили така, че да бъдат спасени много човешки животи. Те показаха, че не са просто служители, а хора отдадени на кауза, показаха, че човешкият живот и здраве имат огромно значение, добави той.

Видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители рязаха ламарините на автомобили, вадиха от тях пострадали, помагаха, каза министърът. Той отбеляза и работата на психолозите на МВР по отношение на пострадалите и служителите, участвали в спасителнтие действия.

Иван Демерджиев отново изрази съболезнования към близките на починалите в катастрофата и съпричастност към пострадалите.

Две тежки верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември, вторник, при гъста мъгла на АМ „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Загинаха 13 души, а над 50 са ранени. В пътните произшествия участваха 86 превозни средства. На 11 ноември бе обявен ден на национален траур.