Деца от 34 населени места в област Бургас ще могат да получават дистанционни медицински консултации по европейския проект 5GEdge4Health.

Целта е семействата да не пътуват до Бургас за всяка консултация. Как ще работи връзката между пациента и лекаря ще бъде показано на 19 ноември в Детска болница „Св. Анастасия“, съобщиха организаторите на демонстрацията от „ДиджиХъб“ (DigiHub).

Проектът предвижда създаването на център за телемедицина в детската болница и на телемедицинска лаборатория в Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Предвидени са и мобилни кабинети за профилактични прегледи и скрининг.

В България влизат в сила първите правила за телемедицина

Демонстрацията на дистанционна консултация ще се състои в рамките на форума „Партньорства за иновации в здравеопазването“ с участието на представители на болницата и университета. Те ще покажат и технологиите, които осигуряват връзката между пациента и медицинския специалист.

Проектът съчетава 5G свързаност с инфраструктура за обработка на данните близо до мястото, където се генерират. Според разработчиците от университетската лаборатория това позволява бърз обмен на информация и надеждна връзка при дистанционните консултации.

Здравеопазването влиза в дигитална ера: Как ще работи телемедицината у нас

Координатор на проекта е „Виваком“ (Vivacom), а сред партньорите са организации от технологичния, медицинския и научния сектор. Инициативата вече се изпълнява по програмата на Европейския съюз „Механизъм за свързване на Европа“.

На форума ще бъдат обсъдени и възможностите за прилагане на разработените технологии в здравеопазването и бизнеса, както и сътрудничеството между общините, медицинските специалисти, университетите и технологичните компании.