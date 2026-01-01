Зрелищен и непредвидим капитански сблъсък очаква зрителите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Лидерите на Зелените и Ураганите - Юлия и Симона, ще се впуснат в тежко и изпълнено с обрати съревнование за надмощие, а победителката ще получи възможност да се сдобие с безценни предимства.

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На Арената в спор за спасение ще излязат и двамата обитатели на Вишката - Красимир и Йордан. Въпреки лишенията и изолацията, двамата воини ще дадат всичко от себе си, за да запазят шансовете си за директно класиране на финалите, но само един от тях ще се върне обратно на тайната територия.

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Кой ще вземе превес в капитанския сблъсък и за кого приключението в Дивия север ще приключи, гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.