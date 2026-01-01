Досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие е образувано в Районното управление в Омуртаг.

На 16 ноември в къща в село Петрино, община Омуртаг, след възникнал скандал 72-годишен мъж нанесъл удари с ръка по главата и тялото на съпругата си. В резултат на това той ѝ причинил лека телесна повреда.

Мъж от Омуртаг удари брат си по главата при скандал, задържан е

Мъжът е задържан в Районното управление в Омуртаг за срок до 24 часа.

По случая се води разследване.