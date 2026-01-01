Оставиха в ареста 36-годишния обвиняем, закопчал 26-годишен мъж с белезници за греда на таван след удари с електрошок в Кърджали, съобщиха от съда.

На 12 ноември 26-годишният мъж отишъл в дома на задържания, където гостували и други техни познати.

В един момент двамата напуснали стаята, в която била компанията и се отправили към таванското помещение.

Купон като във филм на ужасите: Закопчаха мъж с белезници за греда на таван след удари с електрошок

Обвиняемият нанесъл на 26-годишния мъж няколко удара с електрошок тип „фенер“, след което го закопчал с белезници за дървена греда.

По-късно един от присъстващите в дома е отишъл да ги потърси, открил пострадалия мъж и го освободил.

Мотивът на съда за взимане на най-тежката мярка е, че съществува реална опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление, ако остане на свобода, както и че по-лека мярка за неотклонение като „подписка“ или „парична гаранция“ не би постигнала целите на закона.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Окръжен съд-Кърджали.