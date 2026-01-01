След обяд ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад. До полунощ ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност. След полунощ от запад-северозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. На места в крайните западни райони ще има слаби валежи от дъжд. В равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност и на отделни места там ще преръмява. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 7°. За 18 ноември (сряда) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждение от първа степен (жълт код) за силен вятър от юг-югозапад за 9 области от Западна и Югоизточна България с пориви 20-24 m/s. Кодът е в сила за Видин, Монтана, Враца, София област, София град, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали. За 3 области от Северозападна България - Видин, Монтана и Враца - е в сила и предупреждение от първа степен за значителни валежи от дъжд с количества между 20 и 30 mm. Не е изкючена и гръмотевична дейност на места. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София - около 16°.

НИМХ

Над планините облачността ще значителна. В масивите от Западна България и по билото на Стара планина ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще бъде мъгливо и ще преръмява. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През следващия седемдневен период времето ще бъде доста динамично, ветровито, променливо, с чести валежи, но на места и предимно слаби. Бързо ще се затопли и температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки захлаждането през втората половина на периода. През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи ще има главно в Северна България и планините. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад. Повишението на температурите ще продължи. Облачността ще е променлива, през деня почти без валежи.

До сутринта в петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. През деня вятърът малко ще отслабне, без да стихва; вероятността за валежи е малка. Ще се задържи все още сравнително топло. През почивните дни ще е ветровито, с умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър.

В събота след обяд и през нощта срещу неделя на места от запад на изток ще превали. Ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 4-5 градуса.

В началото на следващата седмица ще преобладава облачно време, с валежи. Вятърът от северозапад ще се усили и температурите ще се понижат още малко. Във вторник вероятността за валежи намалява, облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът чувствително ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад.