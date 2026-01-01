Москва бе подложена тази нощ на една от най-масираните въздушни атаки от началото на войната с Украйна, предаде ТАСС.

Според изчисления на агенцията въз основа на данни, публикувани от кмета на руската столица Сергей Собянин, от 17:00 ч. московско (16:00 ч. българско) време вчера до 7:00 ч. московско (6:00 ч. българско) време днес са били свалени 321 дрона, насочили се към града. Към Московска област са били изпратени общо около 800 безпилотни летателни апарата.

Има съобщения за свалени дронове и над други руски региони.

Три от четирите московски летища - Внуково, Домодедово и "Жуковски", които по-рано бяха затворени, вече отново обслужват полети. Редица други руски летища обаче в момента не обслужват полети.

Вчера Собянин обяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 139 дрона, насочили се към Москва, в нощта на неделя срещу понеделник. Тогава според Министерството на отбраната на Руската федерация Украйна е извършила най-голямата си атака с безпилотни летателни апарати от началото на войната преди близо 4 години и 9 месеца.

По данни на министерството руската противовъздушна отбрана е свалила 1336 украински дрона в 16 региона.

Предишният рекорд от 1254 унищожени апарата бе поставен едва на 29 октомври.