Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) заяви, че е получила информация от САЩ чрез установени партньорски канали за подготовка на терористичен атентат в Москва и че е предприела съответните мерки, предадоха Ройтерс и ТАСС.

„Чрез партньорски канали от американска страна бе получена информация за подготовка на терористичен акт в Москва. В момента се извършват съответните действия“, се казва в изявление на ФСС.

Посолството на САЩ в Москва заяви, че „има информация за достоверна заплаха от инцидент с многобройни жертви“ в музейния комплекс „Царицино“ в Москва и че правителството на САЩ координира действията си с руските власти.

„Правителството на САЩ координира реакцията си с компетентните руски власти“, пише в изявление на посолството, в което се призовават гражданите да избягват района на двореца от имперската епоха, разположен в голям парк в южната част на Москва.

„Музеят-резерват „Царицино“ е затворен във връзка с провеждането на оперативни действия“, заяви източник от руските оперативни служби.

Според руския канал в Телеграм „База“, за който се смята, че е близък до полицията, паркът е бил затворен тази вечер, като е било разрешено „само излизане“ на посетителите, а на място са пристигнали силите на реда.

Русия е била обект на редица атентати през последните около тридесет години, отбелязва Франс Прес.

През март 2024 г. при атака срещу „Крокус Сити Хол“ близо до Москва, за която отговорност пое джихадистката групировка „Ислямска държава“, бяха убити около 150 души и повече от 600 бяха ранени. Това бе най-сериозният атентат в Русия от близо 20 години.