Специализирана полицейска операция срещу изборните престъпления и конвенционалната престъпност се провежда на територията на Пернишка област. Униформените са проверили 10 рискови адреса заради информация за възможна търговия с гласове, както и 13 заложни къщи и дружества за бързи кредити. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

В хода на акцията е установен и местен лидер на групи, за които полицията посочва, че оказват влияние върху изборния процес.

Полицейските действия са насочени към предотвратяване на престъпления срещу политическите права на гражданите, гарантиране на обществения ред и противодействие на престъпността.

Сред основните обекти на проверките са заложни къщи и фирми за бързи кредити, като целта е да бъдат предотвратени евентуални схеми за финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу гласове.

До момента са проверени 26 лица от активния криминален контингент, както и 188 моторни превозни средства, техните водачи и пътници.

Установен е и един човек, обявен за общодържавно издирване.

При съвместни проверки с представители на Областната дирекция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и пожарната са инспектирани 19 търговски обекта.

В резултат са издадени две предписания от служители на ОДБХ – Перник. Предстои Комисията за защита на потребителите да състави три акта за установени административни нарушения на дружества, предоставящи бързи кредити.

Контролните органи са съставили и осем констативни протокола.

Един човек е задържан за срок до 24 часа във връзка със случай на домашно насилие.

В рамките на операцията са издадени и 12 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР.

От полицията уточняват, че специализираната операция продължава, като действията на терен са насочени към предотвратяване на изборни нарушения, гарантиране на сигурността на гражданите и противодействие на престъпността.