Турски тир катастрофира на автомагистрала „Хемус“ между тунелите „Топли дол“ и „Витиня“ в посока Варна. Тежкотоварният автомобил се ударил в мантинелата по неустановени засега причини.

Няма данни за пострадали или загинали, съобщи NOVA по информация от ОД на МВР – София.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:10 ч.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че временно движението по автомагистрала „Хемус“ в посока Варна в района на село Врачеш се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Предстои камионът да бъде изтеглен, след което се очаква трафикът да бъде възстановен.