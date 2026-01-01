Американският милиардер Тод Боули, близък до Тръмп, е подписал споразумение с руския конгломерат "Лукойл“ за създаване на консорциум, в който участва и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ (DFC), с цел придобиване на международните енергийни активи на санкционираната руска петролна компания, пише Reuters.

Сделката, която е резултат от повече от 1 г. преговори, обхваща целия задграничен портфейл на санкционирания руски петролен гигант, оценяван на около 16 милиарда долара, предадоха Reuters и CNBC.

Схемата предвижда безкасова размяна на ценни книжа на "Лукойл“ на стойност 10 милиарда долара, които са били замразени в американски и британски банки след налагането на санкциите срещу Русия, съобщиха Боули и представител на федералната агенция.

Този механизъм позволява на американските инвеститори и Kорпорацията за финансиране на международното развитие на САЩ да изкупят международните активи, без да превеждат директно пари към Русия, което би нарушило западните санкции.

Разменените акции ще бъдат поставени в специална ескроу сметка в Обединените арабски емирства (ОАЕ), за да не получи руската компания директни финансови средства.

Сделката се ръководи от инвестиционната компания на Тод Боули (Eldridge), с участието на американска банка, фонда Catena Investments от ОАЕ и държавната Американска корпорация за финансиране на международното развитие (DFC).

Подписаното споразумение все още не означава незабавно прехвърляне на собствеността. За да влезе в сила сделката, тя трябва да получи официално разрешение от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.

Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл“ през октомври 2025 г., ще направи преглед на сделката, за да се гарантира, че националната сигурност на САЩ е защитена, заяви източник, запознат с процеса.

Очаква се процесът по регулаторно одобрение и пълно финализиране да отнеме около една година.

"Лукойл“ засега не е отговорил на запитването за коментар.

Вашингтон ще получи дял от бъдещите печалби, предвижда сделката, която, ако бъде одобрена, ще подпомогне усилията за ограничаване на способността на Москва да финансира войната в Украйна и за заместване на руското влияние със американско на стратегическите пазари, добавиха Боули и представителят на Kорпорацията за финансиране на международното развитие.

"Прехвърлянето на стратегически активи от енергийната инфраструктура в ръцете на САЩ или на съюзнически партньори е ключов политически приоритет на администрацията“, заяви пред Reuters представител на агенцията, което е глобалното инвестиционно подразделение на американското правителство.

Международният портфейл на "Лукойл“, който обхваща дейности в 11 държави, произвеждащи около 350 000 барела петрол на ден, включително големи нефтени находища в Азербайджан и Казахстан, се оценява на около 16 милиарда долара, заявиха двама души, запознати с условията на сделката.

Боули заяви, че оценката на пакета, който включва също рафинерии в Нидерландия, България и Румъния, както и голяма мрежа от бензиностанции, включително в САЩ, може да се промени в зависимост от прогнозите за цените на петрола.