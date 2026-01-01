Събота е ден за размисъл преди втория тур на президентските избори в България. На 1 ноември, избирателите отново ще отидат до урните, за да изберат държавния глава за следващия президентски мандат.

Изборният ден започва в 7:00 ч. на 1 ноември и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели, се посочва в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Относно секциите извън страната, гласуването започва също в 7:00 ч. и приключва в 20.00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

Има забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение от социологически агенции. Те могат да предоставят резултати от проучванията си след 20:00 часа на 1 ноември. Според промени в Изборния кодекс от 30 юли 2026 г., глобите за оповестяване на социологически проучвания преди 20:00 ч. в изборния ден са от 5000 до 10 000 евро, а при повторно нарушение – от 10 000 до 15 000 евро.

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България. По това време не се допуска политическа агитация.

Подобна практика има и в 16 държави членки на Европейския съюз (ЕС) преди деня на вота за евродепутати. Според данни на Европейския парламент обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции, както е в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания.