Два месеца след пропадането на пътя в местността „Карантината“ във варненския квартал „Аспарухово“ жители излизат на протест с настояване за спешни действия по укрепването на свлачището и възстановяването на пътната инфраструктура. Недоволните са категорични, че от обявяването на бедственото положение през септември досега не са предприети реални мерки, а ситуацията продължава да се влошава.

Свлачището се активира на 18 септември, когато пътят пропадна на метри от намиращите се в района къщи. Заради опасността тогава бяха евакуирани жители. Хората свързаха случилото се с намиращия се наблизо мащабен строителен обект на най-високата сграда във Варна. Според инвеститора обаче основната причина за свличането е ВиК авария. Резултатите от изследванията на земните маси станаха известни около 37 дни след вземането на пробите. Според направения анализ основната причина за свлачището е авария на водопровод, но строителните дейности в близост също са допринесли за пропадането.

„От два месеца този път е пропаднал. Процесите вървят, но действия не виждаме. За нас е важно пътят да бъде възстановен възможно най-бързо, защото хората нямат достъп до домовете си“. Това обясни пред NOVA живеещата в квартала Нели Иванова.

По думите ѝ има и друг сериозен проблем, свързан с намеренията за изсичане на боровата гора в района. Тя подчерта, че дърветата са били изкуствено залесени именно с цел предпазване от природни бедствия и настоява сечта да бъде спряна.

Местните жители твърдят, че свличането продължава и пътят е в още по-лошо състояние. Те са притеснени и от липсата на адекватен алтернативен маршрут. Съществуващият обходен път е тесен и не позволява нормално разминаване на автомобили, а преминаването на специализирана техника, пожарни автомобили и линейки е силно затруднено, а в района има около 300 къщи.

Хората настояват да получат конкретен отговор кога ще започне укрепването на свлачището. Според тях сериозен проблем е и влошеното състояние на шпунтовата стена, която трябва да укрепва долната част на свлачището. Те поставят под въпрос и причините за инцидента, като припомнят, че по пътя са преминавали тежки камиони, свързани със строителството на близкия обект.

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов заяви, че разбира недоволството на хората и ги подкрепя. Според него общината не е предприела необходимите действия в срок. „Днес се навършват два месеца, откакто пътят се срути. Беше обявено бедствено положение. Трябваше веднага да започне работа, а виждаме, че нищо не се прави. Гражданите имат пълното право да недоволстват“, заяви Маринов.

Той посочи, че кризисният щаб вече е разпуснат, след като е изтекъл 30-дневният срок на обявеното бедствено положение. По думите му именно в този период е трябвало да започнат необходимите действия, за да може впоследствие да се търси финансиране от Междуведомствената комисия. Според него сроковете за кандидатстване за финансиране са пропуснати.

Маринов обърна внимание и на временното водоснабдяване на имотите в района. По думите му ВиК е реагирало още вечерта на 18 септември и е осигурило временно водоподаване на над 300 имота. Тръбата обаче е положена повърхностно и съществуват опасения, че при ниски зимни температури може да замръзне, което да остави хората без вода.

Районният кмет настоява да бъде извършен основен ремонт на около 300 метра от пътя, като бъдат изградени и тротоар и улично осветление.

Протестът на хората в "Аспарухово" е насрочен за 15 ч. От Община Варна са заявили, че на място ще присъства техен представител, който ще се срещне с недоволните.