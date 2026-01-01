Китайският президент Си Дзинпин се срещна с руския си колега Владимир Путин в Шънджън, предаде Синхуа.

Руският държавен глава е в китайския град, за да вземе участие в 33-та среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда днес и утре.

Срещата между двамата се провежда в правителствената резиденция в Шънджън във формат работна закуска, уточни ТАСС.

По време на двустранната среща Путин и Си ще обсъдят международната политическа ситуация и по-специално войната в Украйна, проблемите на Корейския полуостров, както и стратегическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион.

Освен това руският президент ще информира китайския си колега за последните си контакти с Вашингтон, включително за проведените на 10 и 11 ноември тристранни преговори между делегациите на Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби.

Министърът на външните работи Сергей Лавров и съветникът на руския президент Юрий Ушаков присъстват на срещата, предаде кореспондент на ТАСС.

Преди началото на двустранните разговори китайският лидер отбеляза, че това е 50-та му двустранна среща с Путин от 2013 година насам.

По-рано Путин заяви, че очаква големи ползи от насрочената за утре тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, предаде Ройтерс.

Путин изрази тази позиция по време на церемонията за на откриването на форума на АТИС в китайския гард Шънджън.

„АТИС предлага големи възможности за конструктивно общуване на всички равнища и най-вече между лидерите на водещите икономики“, отбеляза руският президент, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че на този „лидерите могат да обменят мнения на една маса, да разрешават всякакви междудържавни разногласия в политиката, икономиката и областта на сигурността чрез търсене на компромиси и баланс на интересите, да работят съвместно за укрепване на основите на глобалното устойчиво развитие“.

„Ето защо очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ, която е планирана в рамките на срещата на върха на АТИС“, добави руският президент.

Путин направи обръщението си към участниците в срещата на върха на АТИС след встъпителната реч на китайския президент Си.