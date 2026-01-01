Общо 117 граждани на трети държави (извън ЕС) работят на територията на област Смолян, като от началото на годината са регистрирани 50 случая на предоставено право на пребиваване и работа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В навечерието на зимния туристически сезон хотелиери от Пампорово и региона планират да наемат работници от Узбекистан, Киргизстан, Египет, Мароко, според данни на „Пампорово“ АД.

"Работодателите в хотелиерския бранш в курорта срещат затруднения с набирането на качествен персонал, който да работи през зимните месеци", коментира Стефан Присадов, директор на „Пампорово“ АД.

Недостигът на кадри е основно за хотелите, където се търсят работници за кухня, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и лоби барове, уточнява Присадов. В Бюрото по труда в Смолян са заявени и свободни позиции за служители на лифт, рецепционист, салонен управител.

Водещи хотели в Пампорово вече са пуснали своите заявления за работници от трети страни, обясняват от курорта. За „Пампорово“ АД е заявен минимален брой чуждестранни работници, уточнява Присадов.

Той обяснява, че се прибягва до граждани от трети страни за позиции, за които не са намерени подходящи служители или не е имало интерес към мястото. Основна политика в „Пампорово“ АД е да се разчита на български служители, на местни хора от Смолян, Чепеларе, Девин и района, допълни директорът.

Според него само с български кадри може да се съхрани туризмът и да се стимулират хората да останат в планинския район. За недостиг на работници и наемане на чужденци от държави извън Европейския съюз, съобщиха и от Камарата на строителите в Смолян.