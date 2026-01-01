Жена на 51 години е пострадала, след като е била блъсната от автомобил в Стара Загора. Инцидентът е станал около 05:06 ч. на 17 ноември на ул. „Генерал Столетов“. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

По първоначални данни 71-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Фолксваген“, не пропуснал пресичащата жена и я ударил с предната част на колата.

Шофьор блъсна 81-годишна жена в Стара Загора

Пострадалата е откарана с екип на Центъра за спешна медицинска помощ в болница в Стара Загора. След извършен преглед тя е освободена.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел 0,35 промила. Съставен му е акт за установено административно нарушение. Издаден е и констативен протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.