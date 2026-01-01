Кметът Васил Терзиев ще даде начало на ремонта на ул. „Челопешко шосе“ в сряда (18 ноември), съобщиха от Столична община.

На 18 ноември, в 16:30 ч. кметът на София Васил Терзиев ще направи символична първа копка за ремонта на ул. „Челопешко шосе“ в участъка от надлеза на Софийския околовръстен път до моста над р. Лесновска в район „Кремиковци“.

На събитието ще присъстват кметът на район „Кремиковци“ Лилия Донкова и заместник-кметът по строителство Емилиян Георгиев.

Проектът предвижда цялостна рехабилитация на около 2 км от ул. „Челопешко шосе“. От утре се въвежда временна организация на движението. Строително-ремонтните работи ще започнат в дясното пътно платно в посока Софийския околовръстен път, което ще бъде затворено за движение. Движението ще се осъществява двупосочно в срещуположното платно.

Не се променят маршрутите на автобусните линии и не се засягат спирки на градския транспорт.