Международен туристически форум T2C – Tourism to Connect под наслов „България и Румъния – 20 години заедно в Европейския съюз. Заедно в туризма“ ще се проведе в Букурещ днес, съобщиха организаторите.

Събитието е посветено на 20-годишнината от присъединяването на двете държави към Европейския съюз и цели да насърчи сътрудничеството между туристическия бизнес, дестинациите и медиите от двете страни. То предшества Международното туристическо изложение в Букурещ, което ще се проведе от 19 до 22 ноември и на което страната ни традиционно участва със свой щанд.

Форумът ще бъде открит от Ивайло Маринов - ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси към посолството, Руслан Йорданов – основател и инициатор на T2C – Tourism to Connect, Мариела Модева – заместник-министър на туризма на България, Алин Бурча - съветник на министъра на икономиката, предприемачеството, цифровизацията и туризма на Румъния, Радко Влайков – посланик на България в Румъния и от Думитру Лука от туристическата агенция "Corali Holidays".

Програмата на събитието предвижда презентации на български туристически компании и дестинации, както и двустранни бизнес срещи във формат B2B (Business-to-Business). Участниците ще имат възможност да представят своите предложения и новости за сезон 2027, да установят преки контакти с потенциални партньори и да обсъдят възможности за съвместни инициативи на българския и румънския пазар.

Българските участници ще представят своите предимства и актуални предложения в областта на хотелиерството и настаняването, СПА и балнеотуризма, здравния туризъм, събитийния туризъм, кулинария и винен туризъм, технологии в туризма, сигурността и транспортната свързаност.

Форумът е насочен към румънски туроператори и туристически агенции, представители на туристическия бизнес, журналисти, блогъри, инфлуенсъри, създатели на дигитално съдържание и организатори на събития. Чрез директния обмен на информация и професионални контакти инициативата ще съдейства за по-доброто позициониране на България на румънския пазар и за разширяване на възможностите за нови двустранни партньорства, съобщават още организаторите.

150 души от България, Румъния и Кипър са заявили присъствие на събитието, а 24 български дестинации, курорти, хотели, туристически комплекси и организации ще имат самостоятелни маси за B2B срещи.

„Представете си маршрути, които включват културното наследство от двете страни на Дунав, общи винени и гастрономически преживявания, природни забележителности, фестивали и тематични пътувания. Необходимо е да насърчим партньорствата между туроператорите, хотелите, общините, транспортните компании и туристическите организации. Важни са и съвместните маркетингови кампании, по-добрият обмен на информация, достъпът до пазари и дигиталните решения, които улесняват планирането и резервирането на пътувания. Разбира се, институционалната подкрепа е съществена. Когато бизнесът има инициатива, а институциите създават условия за нейното развитие Вярвам, че България и Румъния имат потенциал не само да си изпращат туристи, а заедно да привличат туристи от трети пазари. Това е следващото ниво на партньорство“, сподели за БТА в навечерието на форума Руслан Йорданов.

T2C – Tourism to Connect се реализира под егидата на Министерството на туризма на Република България и Посолството на Република България в Румъния. Организатор е специализираната туристическа медия Bgtourism.bg – част от „Роял Комюникейшън“ ЕООД.

Следващото издание на фоума е планирано за 10 февруари догодина.