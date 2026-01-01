Близо 200 големи уебсайта, сред които тези на Би Би Си, банката HSBC в ОАЕ, Air France и IKEA, са станали обект на злонамерена кибератака, целяща кражба на финансова информация и заразяване на устройства на Apple, съобщиха специализирани медии.

Хакери са внедрили зловреден JavaScript код в инструменти, хоствани от Optimizely – дигитална платформа, използвана от големи компании за персонализиране на онлайн преживяването на потребителите, съобщи Cyber News. Атаката е засегнала около 178 уебсайта.

Хакерите са се опитали да откраднат номера на кредитни карти и криптовалути на потребители, както и да инсталират код на устройства на Apple с цел последващото им компрометиране, предаде АФП.

„Списъкът включва някои от най-посещаваните сайтове в света: Zoom, Би Би Си, Си Ен Ен, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC (ОАЕ), Equifax, Air France-KLM, Ledger и Peacock“, написа на 16 ноември в блога си експертът по киберсигурност Скот Хелм, който първи е открил атаката.

„Криптопортфейлите на извършителите са получили около 7040 долара в рамките на приблизително девет часа на 16 ноември“, посочи той.

По-голямата част от зловредния код вече е премахната от засегнатите сайтове, каза Хелм.

В изявление Optimizely съобщи, че е „установила и ограничила последиците от инцидент със сигурността, засегнал някои от клиентите на услугата Optimizely Web Experimentation“.

„Уязвимият компонент е блокиран, внедреният зловреден код е премахнат, а клиентите са уведомени директно“, написаха от компанията в X.