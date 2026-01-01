Министерският съвет прие постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г. и решение за увеличаване на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 20 000 000 евро.

С предвидените средства за капитализация дружеството ще извърши:

- ЕТАП 3 - „Реконструкция на тръбопровод ДТ-1“ от обект: „НС „Тракиец - VII- масив“ - Реконструкция на тръбопровод ДТ-1, ПС „Гарваново-1“ - пълнеща, ремонт на изравнител „Гарваново-ниска зона“, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Хасково“ и

- Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от хкм. 0+000 до хкм. 131 + 290, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Долен Дунав“ - ЕТАП 4 - „Реконструкция на канал М-1 от НС Попово - участък I и II от км. 8+157 до км. 9+562, „Напоителни системи“ ЕАД - клон „Долен Дунав“.