Съдебните служители трябва да участват пряко в обсъждането на бюджета и реформите в съдебната система. Това заяви Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) на работна среща в Министерството на правосъдието за проектобюджета за 2027 г., която се проведе днес.

В срещата участваха министърът на правосъдието Николай Найденов, председателят на АПБ Елица Калпачка и прокурор Десислава Петрова. По покана на асоциацията се включи и Дима Куюмджиева от инициативния комитет „Невидимите в съдебната система“. Инициативата тръгна от служителите в Софийската районна прокуратура, но получи подкрепа от служители на съдилища и прокуратури в цялата страна.

„Не може съдебните служители да носят тежестта на ежедневната работа, а да остават извън разговорите за нейното бъдеще“, каза Куюмджиева. Според нея без тях обсъжданията губят опита на хората, които най-добре познават административните проблеми, недостига на кадри и прекомерната натовареност.

Куюмджиева обясни, че зад всяко прието заявление, всяко дело, всяка изпратена призовка и всеки обслужен гражданин стои конкретен човек. „От тях се очакват бързина, точност и отговорност, но тези изисквания трябва да бъдат подкрепени с достойно заплащане, необходимия кадрови състав и работещи условия за професионално развитие“, каза тя.

„Орязването на разходи не е реформа“

Според АПБ въпросът е по-широк от бюджета за догодина. Асоциацията настоява за цялостна реформа, при която парите да се разпределят според реалната натовареност. Тя трябва да включва справедливи заплати, мерки за задържане на опитните служители, премахване на дублиращата се работа и дигитализация, която наистина да намали бюрокрацията.

„Механичното орязване на разходи не е реформа. Прехвърлянето на повече работа върху по-малко хора също не е реформа“, посочват от асоциацията.

Прокурорите настояват представители на съдебните служители да участват още при подготовката на решенията за бюджета, назначенията и организацията на работата. Участието им трябва да е постоянно, с реална възможност да предлагат решения и да получават аргументиран отговор.

АПБ заяви подкрепата си за инициативата „Невидимите в съдебната система“ и за искането трудът на служителите да бъде оценен справедливо.