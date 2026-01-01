Столичният общински съвет одобри избора на банка за предоставяне на дългосрочен инвестиционен заем на Столична община в размер до 183,5 млн. евро. Съветът утвърди проекта на договор за инвестиционен кредит и възложи на кмета на София Васил Терзиев да пристъпи към неговото подписване.

„С избора на финансираща банка и одобряването на проекта на договор правим следващата стъпка към изпълнението на дългосрочна инвестиционна програма за развитието на София. Градът има нужда от много инвестиции, за да преодолее натрупания инфраструктурен дефицит. Имаме подготвени проекти и отговорност да намерим устойчив начин да ги реализираме. За хората това означава нови превозни средства, по-добри улици и тротоари.

Постигнатите условия ни дават възможност да ускорим важните за София проекти, като запазим финансовата устойчивост на общината“, каза кметът Васил Терзиев.

“Столичната община успешно проведе процедурата за избор на кредитна институция. Постигнахме много добри условия за общината и гарантираме доброто управление на публичния ресурс“, заяви заместник-кметът по финанси Георги Клисурски.

Договорът предвижда срок на кредита от 20 години, тригодишен гратисен период и тригодишен срок за усвояване. Средствата са предназначени за закупуването на до 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая, както и за изграждането и ремонтирането на ключови булеварди и улици в София. Ще бъдат реализирани 20 инфраструктурни проекта като новия бул. “Копенхаген“ и пробива на бул. „Източна тангента“, дълго чаканите ремонти по бул. „Св. Кл. Охридски“ и “Джеймс Баучер”, както и обновяване на трамвайни трасета, ключови кръстовища и тротоари.

Заемът е част от одобреното от Столичния общински съвет на 10 септември 2026 г. дългосрочно финансиране в общ размер до 367 млн. евро. То предвижда до 183,5 млн. евро заем от Европейската инвестиционна банка и до 183,5 млн. евро от друга институция.

Изборът на банка е резултат от процедура, обявена на 17 септември 2026 г. от Столична община. Право на участие имаха местни и чуждестранни кредитни и финансови институции, които могат законосъобразно да отпускат кредити или да предоставят заеми в България. До крайния срок — 15 октомври 2026 г., бяха подадени три оферти.

Договорените условия отговарят изцяло на изискванията на решението за поемане на общински дълг от 10.09.2026 г. и осигуряват възможности за гъвкаво усвояване на средствата, рефинансиране и предсрочно погасяване. Постигнатите при преговорите подобрения в проекта на договор намаляват административната тежест за страните и допълнително улесняват управлението на кредита.