Европейската комисия съобщи днес, че открива две нови наказателни процедури срещу България - заради въвеждането на правилата срещу измамите с безналични платежни средства и срещу обезлесяването. Комисията продължава с процедурата, свързана с правилата за сезонните работници, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Комисията открива процедури срещу България, Белгия, Хърватия, Полша и Словения, за да въведат правилно правилата срещу измамите с безналични платежни средства. Според комисията тези правила са неправилно въведени в националните законодателства на посочените държави. Европейските правила определят престъпленията и наказанията, свързани с измами и фалшифициране на безналични платежни средства. Предвижда се криминализиране на измамно използване, кражба, фалшифициране и незаконно разпространение на физически и цифрови платежни средства, както и на кибератаки и манипулиране на данни, използвани за кражба на парични средства. Правилата въвеждат отговорност и наказания за физически и юридически лица, като от държавите в ЕС се очаква да подобрят сътрудничеството и обмена на информация. Предвид неправилното въвеждане на правилата по отношение на престъпленията, ЕК започва процедурата и дава двумесечен срок за отстраняване на пропуските, а след това ще прецени дали да продължи с процедурата, се посочва в съобщението.

Комисията призовава България и Белгия да въведат правилно в националното си законодателство европейските правила за сезонните работници. Европейското законодателство предвижда бързи, справедливи и прозрачни правила за допускане на сезонни работници от държави извън ЕС, за да се задоволи търсенето на работна ръка, пояснява ЕК. Това е важно условие за законното привличане на работници, необходими за сезонна заетост и за намаляване на незаконната миграция, се посочва в съобщението. Комисията започна тази процедура през април 2023 г. с настояване за въвеждане на условия за допускане или престой, на задължения за предоставяне на информация, както и на наказания и процедурни защити. Отговорите, получени от двете държави, не разсейват всички опасения и сега ЕК дава двумесечен срок за предприемане на необходимите мерки, а след това е това може да отнесе въпроса до Съда на ЕС



По третата процедура България, Гърция, Малта и Полша получават двумесечен срок за правилно въвеждане на европейските правила срещу обезлесяването. Посочените държави не са определили компетентни органи, които да следят дали стоките на пазара допринасят за обезлесяването. Срокът за въвеждане на измененията в законодателството на ЕС изтече на до 30 декември 2023 г., се уточнява в съобщението. Пояснява се, че България е определила компетентни органи за всички стоки, обхванати от законодателството, с изключение на каучука.