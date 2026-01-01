Столичният общински съвет (СОС) избра ръководства на седемнадесет общински дружества за следващите три години, включително "Метрополитен" ЕАД, "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД. "Център за градска мобилност" ЕАД, "Софинвест" ЕАД и Надзорен съвет на "Топлофикация София" ЕАД. От общо гласували 50 общински съветници "за" бяха 39 общински съветници, против "осем", "въздържали се" - трима.

Зафир Зарков, който беше дългогодишен общински съветник от групата на ГЕРБ в предишни мандати в СОС, бе избран за директор на "Столичен автотранспорт" на мястото на Стилян Манолов. Александър Георгиев, досегашен заместник-директор на ЦГМ бе избран за директор на дружеството, след като директорът Румяна Милова се пенсионира. Останалите шест големи общински дружества запазват същите ръководства, включително "Топлофикация София".

Предложих да се отложат докладите за преизбиране на управителните съвети и специално на наздорния съвет на "Топлофикация", каза Грети Стефанова от "Продължаваме промяна-Демократична България", която гласува против смените. Тя изрази изненада, че нейните колеги от групата, с изключение на Марта Георгиева, която също гласува против, и Симеон Ставрев, който не участва в гласуването, са подкрепили преизбирането на ръководствата на дружествата.

Не мога да приема, че половин София е без парно и топла вода и ние сега за награда преизбираме същите управляващи в "Топлофикация София", заяви Стефанова и добави, че я е срам. "Не мога да повярвам и не искам да повярвам, че има ново икономическо мнозинство, което преизбира същите неможачи за управляващи общинските дружества", посочи Грети Стефанова. Тя допусна, че цената за подкрепата на ПП-ДБ може да се дължи на договорка за управление на по-малките общински дружества, защото по думите ѝ е ясно, че ГЕРБ и БСП са си разпределили "Топлофикация София".

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Деян Николов от "Възраждане", който заедно с колегите си от групата също гласуваха против, каза че 19 от общо 26 места в същите шест дружества отново са предвидени за хора от назначенията през 2024 г. Това представлява 73,1% съвпадение на съставите, каза Николов. При "Метрополитен" се прие запазване на всичките петима членове на съвета на директорите, а при "Топлофикация София" - на целия тричленен надзорен съвет. В "Столичен електротранспорт" остават четирима от петима, в "Столичен автотранспорт" и Центъра за градска мобилност - по трима от петима. В "Софинвест" един от тримата предложени членове е сред избраните с решението от юли 2024 г., обобщи промените Николов.

Според него има противоречие между острото противопоставяне на тези назначения преди две години и сегашното предложение за нови тригодишни мандати на повечето от същите хора. През 2024 г. решението беше прието с подкрепата на т.нар. икономическо мнозинство, срещу което се обявиха "Възраждане", кметът Васил Терзиев и представителите на ПП-ДБ и "Спаси София". Провеждането на конкурс не освобождава вносителите от задължението да обяснят защо предлагат отново същите ръководители, каза общинският съветник. Николов също попита дали зад кадровото предложение стои политическа договореност между досегашни опоненти в СОС.

СОС утвърди и избор на членове на Съвета на директорите на "Софекострой" ЕАД, "Водоснабдяване и канализация - София" ЕАД, "Егида-София" ЕАД, "Лозана" ЕАД, "Спортна София-2000” ЕАД. "Софийски имоти" ЕАД и управител на "Географска информационна система-София“ ЕООД, както и на нови членове на Съвета на директорите на "Пазари Възраждане” ЕАД, "Пазари Запад” ЕАД, "Пазари Изток” ЕАД, "Пазари Север” ЕАД и "Пазари Юг” ЕАД.