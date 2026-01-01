18-годишен ученик, заподозрян в крайнодесни екстремистки възгледи, се намира в предварителния арест в Германия от август по подозрение, че е подготвял терористично нападение срещу мюсюлмани в джамия.

Младежът, който е от град Еслое в Западна Германия, е планирал да извърши атаката в края на 2026 г. или началото на 2027 г., съобщи старшият прокурор Александра Визе.

По думите ѝ през август Главната прокуратура в Дюселдорф е поискала издаването на заповед за арест по подозрение в подготовка на тежко насилствено престъпление, застрашаващо държавната сигурност.

При претърсване на дома на заподозрения разследващите са открили множество оръжия, оръжейни части и боеприпаси, включително компоненти, изработени с помощта на 3D принтер.

„Съществуват сериозни подозрения, че младежът е възнамерявал да използва самоделните оръжия за нападение срещу джамия в Германия“, заяви Визе. Тя отказа да разкрие подробности за евентуалните мишени, за да защити потенциалните жертви.

Прокуратурата посочи, че за първи път разследва конкретни планове за нападение, включващи оръжия, произведени чрез 3D принтиране.

Разследващите са установили и данни, че заподозреният изповядва крайнодесни екстремистки възгледи.

„Той е насочвал расистката си идеология и срещу хората с мюсюлманско вероизповедание“, заяви Визе пред германската обществена медия Ве Де Ер.

В момента следователите анализират електронни данни и очакват експертна оценка от криминалната полиция относно това дали откритите оръжия са били годни за употреба.

Предстоят и допълнителни разпити на свидетели.

Все още не са повдигнати официални обвинения. Визе подчерта, че до приключването на разследването остава в сила презумпцията за невиннност.