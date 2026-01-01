Гордън Рамзи влезе в историята, превръщайки се в първия британски готвач, удостоен със звезда на прочутата Алея на славата в Холивуд. Церемонията се състоя в сряда в Лос Анджелис, а знаменитият шеф-готвач не успя да скрие вълнението си от признанието.

60-годишният кулинар бе подкрепян от съпругата си Тана, на 52 години, и 25-годишната им дъщеря Тили. Рамзи едва сдържаше сълзите си, докато позираше до своята звезда на емблематичната алея. Сред гостите на церемонията бяха актьорът Джоел Макхейл и ресторантьорката и телевизионна звезда Лиса Вандерпъмп.

„Честно казано, нямам думи. Много рядко се случва да остана без думи. Кълна се в Бог, станах тази сутрин и си помислих: „По дяволите, това наистина се случва“, сподели Рамзи по време на церемонията.

Готвачът не пропусна да отдаде почит и на членовете на семейството си, които не успяха да присъстват. Сред тях е дъщеря му Холи, която по думите му е само на няколко дни от раждането.

„Семейството Рамзи става все по-голямо. След няколко дни ще посрещнем първото си внуче“, развълнувано сподели той.

През юни Холи обяви в Instagram, че очаква първото си дете от съпруга си Адам Пийти. Рамзи се пошегува и с предстоящото раждане, разказвайки за притесненията на семейството около възможността дъщеря му да роди по време на пътуването си.

„Притеснявахме се, че Холи може да роди, а Тана ме попита: „Ти ли ще се върнеш, или аз да се върна?“. Аз ѝ казах: „Не, не, ти ще я закараш. Ще я накараме да роди във въздуха“, пошегува се той.

Гордън отправи благодарности и към останалите си деца – сина си Джак, който служи във въоръжените сили на Великобритания, дъщеря си Мег, която е полицай, както и синовете си Джеси и Оскар. Специални думи имаше и за Тили, която присъстваше на церемонията.

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„На нашия син Джак, който е в британските въоръжени сили и не може да бъде с нас днес, на Мег, която е действащ полицай, на двете момчета – Джеси и Оскар, които ни подмладяват с всеки изминал ден, и, разбира се, на Тили, която е тук с нас – благодаря!“, каза Рамзи.

Лиса Вандерпъмп също произнесе емоционална реч, в която подчерта топлата и чувствителна страна на готвача – качества, които често остават скрити зад избухливия му телевизионен образ.

„Всичко, което е безспорно забележително в успеха на Гордън, се дължи на неговия труд и талант. Но има и нещо друго – той е мил човек. Щедър, сантиментален и истински скъп приятел, който прави хората около себе си по-добри“, заяви тя.

В речта си Рамзи благодари на Холивудската търговска камара и изрази признателността си за възможността през годините да ръководи ресторанти, да развива таланти и да обучава нови поколения професионалисти.

„Аз съм просто най-щастливият готвач на планетата, защото всеки ден мога да правя това, за което мечтая – да ръководя кухня, ресторант и талантливи хора. За мен това е огромна чест“, сподели той.

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В типичния си шеговит стил Гордън обеща лично да се грижи за новата си звезда: „Ще идвам и ще полирам този проклет камък всяка седмица.“

Звездата на Рамзи е 2864-ата, поставена на Алеята на славата след откриването ѝ през 1961 г. Церемонията се проведе ден преди премиерата на втория сезон на най-новото му предаване по Fox – „Next Level Baker“.

На 60 години Рамзи е в по-добра форма от всякога

Признанието в Холивуд идва в момент, когато Гордън Рамзи продължава да впечатлява не само с професионалните си успехи, но и с отличната си физическа форма.

По случай 60-ия си рожден ден готвачът сподели в Instagram черно-бяла снимка без риза, на която демонстрира впечатляващо изваяна фигура.

В публикацията си той благодари на последователите за поздравленията и написа: „Благодаря на всички за невероятните пожелания за рождения ми ден! Втори ден от 60-те ми години... LFG!!!!“

Снимката предизвика множество реакции. Последователите му го засипаха с комплименти за физическата му форма.

„Изглеждаш силен!“, „Честит рожден ден, братко!“, „Изглеждаш страхотно!“ и „Гордън, изглеждаш невероятно за 60 години!“ бяха само част от коментарите.

Зад впечатляващия му външен вид стои строг режим, съчетаващ балансирано хранене и интензивни тренировки.

Рамзи започва деня си около 5:30 часа сутринта с кратко бягане, последвано от упражнения за мобилност и укрепване на коремната мускулатура. Хранителният му режим включва протеинов шейк, яйца, пилешко месо и риба, като предпочита няколко по-малки хранения през деня вместо три обилни порции.

Начинът му на живот се променя значително, след като в началото на 40-те си години сваля около 20 килограма и започва да обръща много по-сериозно внимание на здравето си.

„Където и да отида, независимо дали плувам, карам колело или просто се разхождам, поддържането на добра физическа форма е от съществено значение. Здравословният начин на живот води до по-здравословен живот“, споделя той.

Според Рамзи дори 20-минутна тренировка може да има голям ефект, особено когато човек постепенно увеличава физическата си активност.

През уикендите готвачът отделя още повече време за спорт. По-рано тази година той започна една от неделите си с 2000 метра плуване, последвани от 60-минутна силова тренировка.

Рамзи обича и дългите велосипедни преходи със съпругата си Тана, като понякога двамата изминават до 60 мили (около 97 километра) из хълмовете на графство Съри.

През годините той се е включвал в полумаратони, маратони, триатлони и състезания от типа Ironman.

Любовта му към колоезденето обаче бе сериозно изпитана през 2024 г., когато претърпя тежка катастрофа с велосипед, оставила го с обширни синини и сериозни наранявания.

Въпреки преживяното Гордън не се отказа от спорта и бързо се върна към тренировките. Неговото послание остава непроменено – да продължава да се движи, да поддържа форма и да не забавя темпото.