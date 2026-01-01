Фериботната връзка между Оряхово и румънския град Бекет възобнови работа от 19 ноември.

Курсовете се изпълняват от 8.00 часа при възможност заради очаквани силни пориви на вятъра, съобщиха от фериботния комплекс.

При неблагоприятни метеорологични условия са възможни временни прекъсвания на работата.

От комплекса призовават пътуващите да се информират предварително за изпълнението на курсовете.

Фериботната връзка беше преустановена на 10 юли 2026 г. заради изключително ниското ниво на река Дунав, което възпрепятстваше безопасното извършване на превозите.

Така преминаването между двата бряга остана прекъснато повече от 4 месеца. Работата на ферибота е от значение за транспортните връзки между Северозападна България и Румъния, както за пътниците, така и за товарните превози.