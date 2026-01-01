Днес вятърът отново ще духа от юг-югозапад и следобед ще се усили. За цяла Северна България и за част от Западна България, включително София, е обявен жълт код за силен вятър.

Облачността ще е променлива, а следобед предимно значителна. В западните райони следобед ще превали. Ще става все по-топло. Максималните температури ще са между 17° и 22°, в София около 19°.

По Черноморието облачността ще е променлива. До обяд ще духа умерен югозападен вятър. Следобед той ще се обърне от юг-югоизток и ще се усили. Максималните температури ще са 18°–20°. Морската вода е 14°–15°, а вълнението ще е 2–4 бала.

Оранжев код за силен вятър с пориви до 32 m/s е обявен за областите Враца, Монтана, София област и София-град.

Жълт код за силен вятър с пориви до 24 m/s е обявен за областите Плевен, Ловеч, Велико Търново, Варна, Шумен, Добрич, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Перник и Видин.

НИМХ

В планините облачността ще е предимно значителна и следобед в Западна България ще превали. Ще духа силен вятър от запад-югозапад, а следобед ще стане бурен. На 1200 метра височина ще е около 13°, а на 2000 метра около 6°.

Какво ни чака до края на седмицата

В петък вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и в планините ще вали. Ще остане сравнително топло: минималните температури ще са между 9° и 14°, а максималните между 15° и 20°.

В събота пак ще е ветровито и сравнително топло. Ще духа умерен северозападен вятър, а в Дунавската равнина временно силен. На места от запад на изток ще превали.