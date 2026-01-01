Страните членки на Европейския съюз приеха официално бюджета на Съюза за 2027 г. Той е седмият и последен годишен бюджет в рамките на настоящата Многогодишна финансова рамка за периода 2021–2027 г.

Споразумението за финансовата рамка беше постигнато предварително на 11 ноември по време на преговорите между Съвета на ЕС и Европейския парламент. След проведените разговори институциите се договориха за основните параметри на бюджета, който определя финансовите приоритети и разходите на Европейския съюз за следващата година.

Общият размер на поетите задължения възлиза на 199,7 млрд. евро, а предвидените плащания достигат 211,5 млрд. евро. Средствата ще бъдат насочени към изпълнението на европейските политики и програми, както и към финансирането на различни инициативи в подкрепа на държавите членки и гражданите на Съюза.

Бюджетът за 2027 г. има особено значение, тъй като бележи последната година от настоящия седемгодишен финансов период. Той ще осигури необходимите средства за продължаване на дейностите и програмите на ЕС до края на 2027 г.

За да влезе окончателно в сила, бюджетът трябва да получи одобрението и на Европейския парламент. Очаква се гласуването да се проведе на 25 ноември, след което бюджетната процедура за 2027 г. ще бъде приключена.