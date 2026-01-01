Предстоят ДНК анализи на останките на мъж и жена със смесен африкански произход, открити в Западния некропол на античния град Хераклея Синтика. Изследванията могат да разкрият повече за техния произход, родствените им връзки и живота в града в началото на IV век след Христа. Това съобщи пред БТА проф. д-р Людмил Вагалински, ръководител на археологическите проучвания на обекта.

Антропологичният анализ на двата скелета вече е приключил. Резултатите показват, че останките са на мъж и жена със смесен африкански произход. Следващата стъпка е генетичното изследване, за което археолозите водят разговори с Института „Макс Планк“ в Германия. Процесът обаче изисква сериозна научна и организационна подготовка. Трябва да бъде осигурено финансиране и да се уточнят условията за работа. Очакванията са анализите да започнат през следващата година.

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„Големият въпрос е защо имаме мулати в Хераклея, погребани в началото на IV век след Христа“, коментира проф. Вагалински. По думите му находката допълва картината на един град с разнообразно население и широки контакти. Мъжът и жената са положени в два отделни, но съседни гроба. Над тях е издигнат общ могилен насип. Погребалните съоръжения са добре изградени, а откритият инвентар подсказва, че двамата са се радвали на сравнително добро материално положение.

Сред находките при мъжа са сребърна гривна и бронзова фибула. Според проф. Вагалински фибулата е била знак за заемана държавна служба. Това дава основание на археолога да предположи, че мъжът е изпълнявал административни функции на местно ниво. При жената пък са установени следи от травми, вероятно получени още в детството. Те подсказват, че животът ѝ може да е бил белязан от трудности още в ранна възраст.

Дали двамата са били роднини, засега остава загадка. Общият могилен насип и близостта на гробовете допускат възможността да са принадлежали към едно семейство. Именно ДНК анализите могат да дадат отговор на този въпрос.

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В същия гробен участък е открито и по-късно погребение. Около десет години след смъртта на мъжа там е била положена друга жена, която няма антропологични белези на смесен произход. В гроба ѝ са намерени керамични лампи и съдове. Проф. Вагалински допуска, че тя може да е била съпруга на мъжа, но тази хипотеза също предстои да бъде проверена.

Костните останки на първите двама са открити още през 2005 г. при разкопки в Западния некропол. За проф. Вагалински подобни находки са особено ценни, защото позволяват на археолозите да надникнат отвъд предметите и архитектурата и да научат повече за хората, населявали Хераклея Синтика.

Градът е пазил следи и от други далечни връзки. Открити са графити и надписи, свързани с хора от Картаген, които се заселили там и се занимавали с бизнес. Според археолога това свидетелства за широките контакти на Хераклея Синтика и значението ѝ в регионалната икономика.

Една от възможните причини за появата на хора със смесен африкански произход в града е свързана с тежките разрушения в края на III век. Тогава Хераклея Синтика претърпява сериозни поражения, а възстановяването ѝ вероятно налага привличането на нови жители. Проф. Вагалински допуска, че на заселниците може да са били предоставяни и определени привилегии. Той обаче подчертава, че това засега е само хипотеза, която предстои да бъде проучена.