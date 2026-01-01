Античният град „Хераклея Синтика“ е сред 30-те финалисти в конкурса за Нов европейски Баухаус – инициатива на Европейската комисия, насочена към устойчиви, естетични и приобщаващи решения в развитието на населените места. Това съобщиха от Община Петрич.

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В конкурса са подадени над 800 проекта, разработени от малки общини. Сред отличените с достигане до финалния етап е проектът, свързан с Хераклея Синтика и визията на Община Петрич за развитието на археологическия обект.

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Инициативата „Нов европейски Баухаус“ насърчава съчетаването на устойчивост, качество на средата и приобщаване при реализирането на проекти с обществено значение. Това, че Хераклея Синтика е поставена сред финалистите, я поставя сред европейските проекти, оценявани в рамките на инициативата, посочват от общинската администрация.