Древният град Хераклея Синтика край Петрич е сред 15-те обекта, включени в юбилейното издание на инициативата „Чудесата на България“, която се провежда за петнадесета година. Това каза за БТА инж. Катя Стоянова - ръководител на проект „Реставрация, консервация и социализация на Хераклея Синтика“ и директор на Историческия музей в Петрич.

Обсъждат създаването на нов музей за ценните находки от Хераклея Синтика

Кампанията, организирана от Общество „Културно наследство“ - българският представител на Europa Nostra, има за цел да популяризира и насърчава опазването на българското културно-историческо наследство. Всеки може да гласува за своя фаворит сред 15-те обекта, а крайният срок за гласуване е 30 октомври 2025 г. Победителят се определя с национално електронно гласуване от читателите на агенция „Стандарт“ (www.standartnews.com).

Археологическият обект Хераклея Синтика, разположен в подножието на Кожух планина, е сред най-значимите антични градове в Югозападна България. През последните години, благодарение на последователни усилия на местната власт и на екипа от археолози под ръководството на проф. Людмил Вагалински, мястото се превърна в притегателен център за любителите на историята и културния туризъм, припомни Стоянова.

На церемонията за награждаване на победителите в кампанията, която ще се състои на 1 ноември 2025 г. от 19:00 ч. в Народния театър „Иван Вазов“, ще бъдат връчени юбилейните награди за културно наследство. Те се определят категориите „Чудо на България за последните 15 години“ (за археологическо откритие), "Атракция на България за последните 15 години" (за културно-историческа атракция), "Бранд" (за туристическа дестинация). Ще бъдат присъдени и специални награди „Пазител на духовните чудеса на България“ и „Памет“ (за най-добрите музей, библиотека и читалище).

Годишните награди „Чудесата на България“ са единствените за културно наследство, присъждани у нас от 15 години, отбелязват организаторите. Те са признание и престиж както за историците и археолозите, които разкриват чудесата на България, така и за кметовете, които ги стопанисват, за музеите, които ги експонират, за бизнеса, който чертае маршрути за културно-исторически туризъм, допълват те.