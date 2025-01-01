Днес беше официално открит етап 2 от проекта „Реставрация, консервация и социализация“ на античния град Хераклея Синтика.

Зоната за социализация в античния град е част от голям проект за реставрация, консервация и превръщане на обекта в атрактивен туристически център, като включва изграждане на инфраструктура за посетители – пътеки, зони за почивка и информационни табели, за да могат хората да изследват разкопаните части, като форума и жилищните квартали, по-лесно и приятно.

БТА/Деница Кючукова

Етап 2 от проекта се фокусира именно върху изграждането ѝ. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Целта е туризмът да стане водещ сектор в местната икономика, както е посочено от Община Петрич.

Първата копка от този етап беше направена през 2023 г.

