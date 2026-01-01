Португалското правителство реши днес да удължи извънредна мярка, предвиждаша намаляване на акцизите за горивата, за да ограничи повишаването на цените по бензиностанциите, предизвикано от конфликта в Близкия изток, въпреки резервите на Брюксел, предаде Франс прес.

„Предвид развитието на цените на горивата правителството ще приложи ново временно намаление“, което ще представлява „реална икономия от 1,8 цента на литър за дизела и 3,3 цента на литър за бензина“, считано от понеделник, 16 март, съобщи Министерството на финансите в изявление.

Без тази отстъпка в началото на идната седмица цените на бензиностанциите щяха да се повишат с 9,8 цента на литър за дизел и с 10,5 цента на литър за бензина, уточни Министерството на финансите.

Правителството в Лисабон вече прибегна до този механизъм миналата седмица. Той се състои в коригиране на данъците върху горивата, когато увеличението на цените надвиши 10 цента на литър в сравнение със средните цени от предходната седмица.

Досега тази акцизна корекция се прилагаше само за дизела.

Португалия предприе подобна мярка и през 2022 г., след нахлуването на Русия в Украйна.

Цената на петрола рязко се повиши от началото на войната в Близкия изток на 28 февруари и за първи път от август 2022 г. премина границата от 100 долара.

Световното предлагане е свито, най-вече аради блокирането на Ормузкия проток - стратегически морски път, през който преминава около една пета от световния петрол.