Президентът на Русия Владимир Путин пристигна в Голямата зала на народа (сградата на китайския парламент) в Пекин, която се намира в западната част на площад „Тянанмън“, предадоха световните агенции.

Програмата на официалната визита на руския лидер в Китай официално започна със среща с китайския президент Си Цзинпин. Планирани са руско-китайски разговори в тесен и в широк състав, както и среща с китайския премиер Ли Цян.

Както е предвидено в дипломатическия протокол, началото на преговорите беше предшествано от официална церемония по посрещането.

Си посрещна своя гост на площада, където беше строена почетна гвардия. Путин пристигна със своя автомобил „Аурус“. Лидерите си размениха приятелско ръкуване и след това заедно поздравиха китайската и руската делегация. Руският лидер този път е придружен от 39 души.

Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, заяви китайският лидер Си Цзинпин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

"Ако китайско-руските отношения достигнаха такова високо ниво, стъпка по стъпка, това е защото непрестанно задълбочаваме взаимното политическо доверие и стратегическата координация с непоклатимо постоянство, което устоя на хиляда изпитания", каза Си на Путин при началото на разговора им в Дома на народните събрания в китайската столица.

Путин пък изрази задоволството си от "безпрецедентните" отношения между Русия и Китай, предадоха руски медии.

"Отношенията ни днес достигнаха безпрецедентно ниво, като предлагат един наистина глобален модел на партньорство и на стратегическо сътрудничество", каза Путин.