Френските депутати одобриха отпускането на допълнителни 36 милиарда евро за въоръжените сили до 2030 г. в отговор на новата международна обстановка, предаде Франс прес.

Промените в закона за военното планиране за периода 2024–2030 г., инициирани от правителството, бяха приети на първо четене с 440 гласа "за" срещу 122 - "против".

"Този закон позволява да се отговори на засилващата се заплаха", коментира министърката на отбраната Катрин Вотрен след гласуването.

Опозиционните партии "Национален сбор" и Социалистическата партия гласуваха "за", както и депутатите от управляващите партии. Останалите леви партии се противопоставиха. Освен финансовата страна на въпроса, те осъдиха и мерките като "потискащи свободите".

Очаква се текстът да бъде разгледан в горната камара на парламента на 2 юни.