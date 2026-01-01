Към 17:15 часа на 18 май горски служител е подал сигнал в РУ–Ботевград, че при обход в село Врачеш мъж във видимо нетрезво състояние се е приближил до служебния му автомобил и през отворения прозорец му е нанесъл три удара с ръка по лицето. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Пиян мъж причини лека телесна повреда на полицай във Видинско

След получаването на сигнала полицейските служители бързо са установили самоличността на извършителя и са предприели действия по издирването му.

Нападение на паркинг в Ботевград: Криминално проявен преби мъж и счупи колата му

Малко по-късно 22-годишният криминално проявен мъж от същото село е бил задържан в ареста на районното управление, след неуспешен опит да се укрие от органите на реда.

По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.