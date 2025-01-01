Баща сигнализира полицията, че синът му е пострадал при нападение на паркинг в Ботевград, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал на 14 октомври около 15:30 часа. Според информация от полицията, между него и познат е възникнал скандал, след който извършителят му е нанесъл няколко удара по главата и е счупил с метален предмет предното ляво стъкло на колата му.

По случая е задържан 29-годишен криминално проявен жител на село Трудовец за 24 часа. Пострадалият е настанен в болница с контузия на главата, фрактура на метакарпална кост и засегнато сухожилие на ръката, като животът му не е в опасност.

По случая е започнато разследване.